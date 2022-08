कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को दी सलाह, कहा- 'उन्हें उस विचारधारा को करना होगा...'

Highlights हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने दूसरी बार कांग्रेस से नाता तोड़ा है। पार्टी से अलग होने के बाद करीब छह साल पहले ही वह दोबारा कांग्रेस से जुड़े थे। कुलदीप बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को सबसे पुरानी पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा निर्धारित विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस आत्म-विनाश की स्थिति में है। बता दें कि बिश्नोई ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थामा है। उनके साथ उनकी पत्नी भी भाजपा में शामिल हुई हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कुलदीप बिश्नोई ने कहा, "मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस, उनकी विचारधारा कुछ ऐसी है जिससे पार्टी पूरी तरह से भटक गई है।" बिश्नोई ने कहा कि वह लंबे समय से भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वह पुरानी पार्टी को एक और मौका देना चाहते थे क्योंकि वह हमेशा कांग्रेस के वफादार रहे हैं।

उन्होंने कहा, "लेकिन अगर कांग्रेस आत्म-विनाश की स्थिति में है तो कोई क्या कर सकता है?" बिश्नोई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में भाजपा कार्यालय में एक समारोह में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। समारोह में हाल के राज्यसभा चुनावों का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा कि कैसे बिश्नोई ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार का मार्ग प्रशस्त किया।

I wanted to join BJP for a long time now, still I wanted to give them one more chance as I had been a Congress man for a long time. But what can one do if Congress is in a self-destruction mode?: Kuldeep Bishnoi, after joining BJPpic.twitter.com/2RTHzxMqIc