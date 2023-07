Krishnagiri: पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने किया राहत का ऐलान, दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा

Highlights तमिलनाडु के कृष्णागिरि में एक पटाखा फैक्टरी में हुए दुखद हादसे से बहुत दुखी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आठ लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

कृष्णागिरिः तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट से तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की शनिवार को मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गये । पुलिस ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक ट्वीट में कहा, "तमिलनाडु के कृष्णागिरि में एक पटाखा फैक्टरी में हुए दुखद हादसे से बहुत दुखी हूं। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। इस बेहद कठिन समय में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।"

