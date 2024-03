'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, फोटो वायरल

नई दिल्ली: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली उच्च-स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की वकालत की गई है।

राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंपे जाने की तस्वीरें सामने आई जिसमें अमित शाह, राम नाथ कोविंद और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं।

Former President of India Shri Ram Nath Kovind who heads High-Level Committee (HLC) on 'One Nation, One Election' presented the report on simultaneous elections in the country to President Droupadi Murmu along with members of the HLC including Union Home Minister Shri Amit Shah,… pic.twitter.com/wqlPZ3n0FV