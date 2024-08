Kolkata Rape and Murder Case: सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 11 दिन बाद खत्म की हड़ताल, ड्यूटी पर लौटे

Highlights अस्पताल शुक्रवार से पूरी क्षमता से काम करेंगे। बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और वैकल्पिक सेवाएं, जो पहले हड़ताल के कारण रुकी हुई थीं, अब संभवतः बहाल हो जाएंगी। 11 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ वीभत्स बलात्कार और हत्या के बाद 11 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि अस्पताल शुक्रवार से पूरी क्षमता से काम करेंगे। बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और वैकल्पिक सेवाएं, जो पहले हड़ताल के कारण रुकी हुई थीं, अब संभवतः बहाल हो जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल ख़त्म की

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) से हड़ताल को निलंबित करने और देश भर में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की अपील के कुछ ही घंटों बाद आया है।

न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के महत्व को स्वीकार किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय ने निर्देश दिया कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें तुरंत काम पर लौटने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में और रोगी देखभाल के हित में, फोर्डा ने गुरुवार देर शाम अपने सभी सदस्यों से हड़ताल को अस्थायी रूप से निलंबित करने और शुक्रवार से अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन उनके विरोध का अंत नहीं बल्कि एक अस्थायी उपाय है, जिसमें उनकी मांगों की प्रगति के आधार पर दो सप्ताह में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की योजना है।

फोर्डा ने एक बयान में कहा, "फोर्डा अपने कानूनी सेल के माध्यम से रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए न्याय की वकालत करते हुए आंदोलन में सबसे आगे रहा है। हम आरजी कर मामले का संज्ञान लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी सभी प्रार्थनाओं की स्वीकृति और उनकी सावधानीपूर्वक जांच और रेजिडेंट डॉक्टर समुदाय को परेशान करने वाले मुद्दों के निवारण के लिए उनका स्वागत करते हैं।"

Press release regarding the suspension of ongoing nationwide agitation and resumption of duties.



We are thankful to all RDAs, Media personnel, various Medical & Non Medical associations & above all- our patients- for their support & understanding.



Fight for justice shall… pic.twitter.com/w8ilCcqbm2