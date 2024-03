Pm Modi In Kolkata: 'मोदी की दीवानगी', जय श्री राम और मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा कोलकाता मेट्रो स्टेशन, वीडियो वायरल

Highlights पीएम ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया यहां पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए गए

Pm Modi In Kolkata: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदीकोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे। जहां लोगों के बीच उनकी दीवानगी देखने को मिली। यहां पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।

#WATCH: Kolkata Metro station echoes with slogans of 'Modi-Modi' and 'Jai Shri Ram'. pic.twitter.com/v6HUljbGSe — IANS (@ians_india) March 6, 2024

इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। इस मौके पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए गए। पीएम ने इससे पहले कोलकाता में राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के साथ भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi interacts with metro staff as he travels in India's first underwater metro train along with state BJP president Sukanta Majumdar and WB LoP and BJP MLA Suvendu Adhikari, in Kolkata. pic.twitter.com/fmY7BZjBIu — ANI (@ANI) March 6, 2024

इसके बाद पीएम कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल में सवार हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। बताते चले कि पीएम ने कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया।

#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi interacts with school students as they travel in India's first underwater metro train, in Kolkata. pic.twitter.com/lQye0OnuqP — ANI (@ANI) March 6, 2024

अंडरवॉटर मेट्रो में स्कूली छात्रों ने किया सफर, शेयर किए अनुभव

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अंडरवॉटर मेट्रो में सफर करने वाली स्कूली छात्रा आरोही ने कहा कि आज हम पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे तो मैं बहुत उत्साहित हूं। अंडरवॉटर मेट्रो में यात्रा करना बहुत अच्छा लग रहा है।

#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi travels with school students in India's first underwater metro train in Kolkata. pic.twitter.com/95s42MNWUS — ANI (@ANI) March 6, 2024

#WATCH | Arohi, a school student who will travel with PM Narendra Modi on the Underwater Metro sings 'Saare Jahan Se Accha' and says "I am very excited to get the opportunity to meet PM Modi. It is a great feeling to travel in India's first underwater metro..." pic.twitter.com/hgUhnlkTZL — ANI (@ANI) March 6, 2024

स्कूली छात्रा प्रज्ञा ने कहा कि मैं पीएम मोदी से मिलने और उनके साथ अंडरवॉटर मेट्रो में यात्रा करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।

प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि बंगाल में भाजपा को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती है इस कारण से वे पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हैं। यह दुख की बात है कि एक प्रधानमंत्री को एक हफ्ते में तीन बार चुनावी प्रचार के लिए यहां आना पड़ता है, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री को बंगाल भाजपा इकाई पर भरोसा नहीं है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। यहां लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं।

