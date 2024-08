कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस: मांग पूरी होने तक 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर, वारदात के बाद आरोपी ने कपड़े धोकर मिटाए सबूत

Highlights न्याय मिलने तक 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं कोलकाता के आरजी के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया दूसरी तरफ खबर आ रही है कि आरोपी ने कपड़े धोकर सबूत मिटाएं

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी में स्थित अस्पताल के परिसर में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार और फिर हत्या को लेकर देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस बीच देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर दे रहे हैं। गौरतलब है कि यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

इस बीच चंडीगढ़ में भी हड़ताल जारी है और यहां पर प्रेक्टिशनर डॉक्टर अनीशा नाम कह रहीं है कि कि गैर चिकित्सकों को इसकी परवाह नहीं है। यह केवल चिकित्सा जगत की समस्या बन गई है। यह घटना एक लड़की की है जिसके साथ उसके सुरक्षित स्थान पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हम न्याय की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि असल अपराधी को हिरासत में लिया जाए, फिलहाल आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। हम न्याय मिलने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।'

क्या है मामला?

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त को देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक, रेप के बाद उसकी हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी।

कोलकाता पुलिस ने बताया कि आरोपी संजय रॉय ने 8 अगस्त की रात वारदात से पहले अस्पताल के पीछे शराब पी थी। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वह घर जाकर सो गया था। फिर उसने सुबह सबूत मिटाने के लिए कपड़े धोए और उसके जूते पर भी खून के निशान मिले हैं।

पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर्स और 1 स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच, RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है।

Dr Anisha says, "...The non-medicos do not care about this. This has become only a problem of the medical fraternity. This incident is of a girl who has been raped and murdered in her safe space. We demand justice. We want the actual perpetrator to be…"