Kolkata Doctor Rape and Murder Case: 'कोई सामूहिक बलात्कार नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं, न ही जल्दबाजी में दाह-संस्कार', महुआ मोइत्रा के बड़े दावे

Kolkata Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले से निपटने के राज्य सरकार के तरीके को लेकर छात्र पश्चिम बंगाल सचिवालय नबन्ना तक अपने विरोध मार्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी बीच डॉक्टर रेप और हत्या मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा दावा किया है।

महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि पीड़िता को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह सामूहिक बलात्कार नहीं था, कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई जल्दबाजी में दाह संस्कार नहीं किया गया और शव परीक्षण की वीडियोग्राफी की गई। हत्यारे को 12 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया और मामले की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है।"

