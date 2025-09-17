PM Modi Birthday: PM नरेंद्र मोदी के बारें में जानिए ये रोचक बातें, बहुत कम लोगों को होगा मालूम

PM Modi Birthday Special: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर, वे वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक के रूप में शुरू हुआ और धीरे-धीरे वे भारतीय जनता पार्टी के एक करिश्माई नेता के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री बनने से पहले, उन्होंने 2001 से 2014 के बीच 12 वर्षों से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

आइए बताते हैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक बातें

1- नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे और लंबे समय तक इसके साथ जुड़े रहे। छोटी उम्र में वे लक्ष्मणराव इनामदार के मार्गदर्शन में आरएसएस के जूनियर कैडेट बने, जो बाद में उनके गुरु बने।

2- अपनी युवावस्था में, प्रधानमंत्री मोदी साधु बनने की आकांक्षा रखते थे, और उन्होंने हिमालय में लगभग दो साल एकांतवास में बिताए, जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया और हिंदुत्व के दर्शन को अपनाया।

3- जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, तब उनके पास राज्य विधानसभा का कोई सदस्य नहीं था। और लगातार 4 बार (2001-2014) इस पद पर रहे।

4- नरेंद्र मोदी को 1947 में देश की आज़ादी के बाद जन्मे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है।

5- 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 के चुनावों में भी उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जिससे वे लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता बन गए।

6- अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने कुछ समय के लिए घर छोड़ दिया और भारत भर में कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया।

7- उन्हें बचपन से ही अभिनय, वाद-विवाद और नाटकों में भाग लेने का शौक था, और उन्होंने स्कूल में कई पुरस्कार भी जीते थे।

8- उन्हें बचपन में प्यार से 'नरिया' कहा जाता था। उनके पिता दामोदरदास मूलचंद मोदी की वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान थी, जहां नरेंद्र मोदी भी अक्सर मदद करते थे।

9- उन्हें भारत के सबसे टेक्नो-सेवी नेताओं में से एक माना जाता है, जो लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं।

10- उन्हें कई देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई, भूटान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं।

11- राजनीति से परे, मोदी एक उत्साही पाठक हैं और उन्होंने गुजरात में कई कविताएँ लिखी हैं।

