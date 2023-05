DK Shivkumar: जानें कनकपुरा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बनने वाले डीके शिवकुमार के बारे में, आज लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 10:47 AM

बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार आयकर से संबंधित हैं, दो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराए गए थे। ये सभी मामले अभी भी चल रहे हैं।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

Next