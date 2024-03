Khelo India Athletes: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'खेलो इंडिया के एथलीट अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे'

Highlights खेलो इंडिया गेम्स में मेडल जीतने वाले एथलीट सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया साल 2018 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था खेलो इंडिया गेम्स

Khelo India Athletes: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि अब सरकारी नौकरी पाने के लिए खेलो इंडिया के एथलीट पात्र होंगे। भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया का आयोजन पहली बार 2018 में किया गया था। खेलो इंडिया में विभिन्न कटेगरी के खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इन कटेगरी में पदक विजेता और तीसरे पायदान का स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे।

In keeping with our Hon'ble PM Shri @narendramodi ji's vision of a robust sports ecosystem, nurturing talent at grassroots level and turning sports into a lucrative and viable career option, Khelo India Athletes