Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में खत्री युवा महासभा ने बीजेपी को समर्थन दिया

Lok Sabha Elections 2024: खत्री पंजाबियों के एकमात्र राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया है। नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद अरोड़ा एवं अध्यक्षता कर रहे चरणजीवी मलोहत्र ने इसकी घोषणा की।

उन्होंने संगठन के पांच लाख कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा के हर उम्मीदवार को जिताकर संसद पहुंचाएं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने खत्री पंजाबी समाज के लिए जो कार्य किए हैं, वह कोई और नहीं कर पाया है। अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाना और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाना ऐसे कार्य हैं, जिनके लिए संगठन पीएम मोदी का आभार प्रकट करता है।

अरविंद अरोड़ा ने कहा कि उनके संगठन के किसी भी पदाधिकारी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। खत्री समाज हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा पर चलने वाला समाज रहा है, इसीलिए वे सिर्फ राष्ट्रहित में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जो सरकार राष्ट्र की बात करेगी, खत्री युवा महासभा उसी का समर्थन करेगी। गौरतलब है कि देश भर में लगभग 14 करोड़ खत्री पंजाबी आबादी निवास करती है। समस्त पंजाबियों से आह्वान है,कि गिलहरी स्वरूप योगदान देकर मोदी सरकार को बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दे।

