खालिस्तान समर्थकों ने जलाई भगत सिंह की तस्वीर, बताया 'देशद्रोही' और ब्राह्मणों का बूट चाटने वाला

Highlights खालिस्तान समर्थकों ने जलाई शहीद भगत सिंह की तस्वीर, किया अपमान

लंदन: खालिस्तान समर्थक सिखों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के दिन उनका अपमान किया है। 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया और भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में बीते दो दिनों से भारत उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी सिखों ने आज 23 मार्च के दिन भगत सिंह का अपमान किया। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खालिस्तानियों की शर्मनाक हरकत को देखा जा सकता है।

अंशुल पांडे नाम की ट्विटर यूजर ने उस कथित वीडियो को अपने हैंडिल से साझा करते हुए लिखा, "जब हिंदुस्तानी और खासकर हिंदू भगत सिंह बलिदान दिवस मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच जरा इन लोगों को देखिए जो भगत सिंह को देशद्रोही और ब्राह्मणों का बूट चाटने वाला कह रहे हैं।"

These Shameless are burning Bhagat Singh Picture on Balidan Diwas of Bhagat Singh.pic.twitter.com/Xs05k3yL00