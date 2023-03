Amritpal Singh Arrested: खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, रविवार तक पंजाब में इंटरनेट सेवा निलंबित

Highlights पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है पुलिस की सहायता के लिए अर्धसैनिक बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय पंजाब सरकार के साथ लगातार संपर्क में है-सूत्र

जालंधर: पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक नेता और बारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अमृतपाल को जालंधर के नकोदर से हिरासत लिया है। खालिस्तानी समर्थक नेता पर हेट स्पीच समेत तीन मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

पंजाब पुलिस के द्वारा अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन चलाने से पहले पंजाब में रविवार तक इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने कहा कि पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 18 मार्च से 19 मार्च तक निलंबित रहेंगी। यह फैसला सार्वजनिक सुरक्षा के हित में लिया गया है।

All mobile internet services, all SMS services (except banking & mobile recharge) & all dongle services provided on mobile networks, except the voice call, in the territorial jurisdiction of Punjab shall be suspended from 18th March (12:00 hours) to 19th March (12:00 hours) in… https://t.co/NN3LeXoRZtpic.twitter.com/z3vXg4v158