'केजीएफ' स्टार यश और 'कांतारा' के ऋषभ शेट्टी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कन्नड़ सिनेमा को लेकर हुई खास बातचीत

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे के दौरान उन्होंने 'केजीएफ' के सुपरस्टार यश और कांतारा के ऋषभ शेट्टी से औपचारिक मुलाकात की। रविवार शाम प्रधानमंत्री ने कन्नड़ सिनेमा के दिग्गजों के साथ मुलाकात की। इस दौरान दिव्यगंत अभिनेता पुनीत राजकुमार की पत्नी अश्विनी और वियज किरागंदूर ने भी पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

गौरतलब है कि राजभवन में हुई इस औपचारिक बैठक में कर्नाटक सिनेमा और संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने और फिल्मों में महिला किरदारों को प्राथमिकता देने के लिए दक्षिणी सिनेमा के प्रयासों की सराहना की।

पीएम के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में शेयर करते हुए भाजपा कर्नाटक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में कर्नाटक के फिल्म जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। उन्होंने संस्कृति, नए भारत और कर्नाटक की प्रगाति से संबंधित विषयों पर चर्चा की है।

बता दें कि फिल्म केजीएफ देश में सुपरहिट हुई और इसके बाद से एक्टर यश को भारत समेत पूरी दुनिया में खूब नाम और शोहरत मिली है। फिल्म केजीएफ के पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है और दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है।

Inspiring meeting PM @narendramodi ಅವರು as we discussed role of Entertainment industry in shaping New India and Progressive Karnataka. Proud to contribute towards #BuildingABetterIndia 🇮🇳 Your visionary leadership inspires us & your encouragement means the world to us @PMOIndia. pic.twitter.com/LwI6iHNblR