Kerala local body polls: केरल निकाय चुनाव में जीत पर कांग्रेस ने कहा- ‘लाल किलों’ के ढहने की हुई शुरुआत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 13, 2025 21:30 IST2025-12-13T21:30:32+5:302025-12-13T21:30:32+5:30
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रदेश इकाई कुछ महीनों में होने वाले राज्य चुनावों में पूरी "जिम्मेदारी की भावना और एकजुट उद्देश्य" के साथ प्रचार करेगी।
नई दिल्ली: केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी जीत से उत्साहित कांग्रेस ने शनिवार को विश्वास जताया कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही जनादेश मिलेगा और दावा किया कि आने वाले समय में कई "लाल किले" ढह जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रदेश इकाई कुछ महीनों में होने वाले राज्य चुनावों में पूरी "जिम्मेदारी की भावना और एकजुट उद्देश्य" के साथ प्रचार करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि केरल जवाबदेह शासन चाहता है। कांग्रेस नेताओं ने यूडीएफ को "निर्णायक" जनादेश देने के लिए केरल की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं पार्टी के सांसद शशि थरूर ने अपने तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के नगर निगम में भाजपा के "ऐतिहासिक प्रदर्शन" के लिए उसे बधाई दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत एलडीएफ को शिकस्त देकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर लगातार 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया।
कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग विचार रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के लिए हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के लिए। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने दावा किया कि केरल की जनता ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को बेनकाब कर दिया है, जिसने खुद को एक भ्रष्ट, निरंकुश और जनविरोधी शासन में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा की विभाजनकारी, ध्रुवीकरण वाली राजनीति को दृढ़ता से खारिज करने की अपनी परंपरा को जारी रखेगा।
खरगे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ को मिले निर्णायक जनादेश के लिए केरल की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। हमें विश्वास है कि आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी हमारे गठबंधन यूडीएफ को इसी तरह का जनादेश मिलेगा।’’ राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में इसे निर्णायक और उत्साहवर्धक जनादेश बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, “ये परिणाम यूडीएफ में बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में एकतरफा जीत की ओर इशारा करते हैं। संदेश स्पष्ट है: केरल जवाबदेह शासन चाहता है जो लोगों की बात सुने और उनके वादे पूरे करे।”
गांधी ने कहा, “हमारा पूरा ध्यान अब केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहने, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करने और पारदर्शी, जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करने पर है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई। मैं पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी लगन और मेहनत ने इस जीत को संभव बनाया।” वेणुगोपाल ने कहा कि ये नतीजे 2026 के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ की भारी जीत का सिर्फ एक ‘ट्रेलर’ हैं।
वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर कहा, "...यह तो बस शुरुआत है। 2026 में कई 'लाल किले' ढह जाएंगे, यूडीएफ का झंडा बुलंद होगा और केरल भाजपा की विभाजनकारी, ध्रुवीकरण वाली राजनीति को दृढ़ता से खारिज करने की अपनी परंपरा को जारी रखेगा, जो हमारी एकता और सामाजिक सद्भाव को कमजोर करना चाहती है।" थरूर ने कहा, "स्थानीय निकायों में शानदार जीत के लिए यूडीएफ को हार्दिक बधाई! यह एक बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत संकेत है। कड़ी मेहनत, सशक्त संदेश और सत्ता विरोधी लहर का स्पष्ट रूप से फल मिला है, जिससे 2020 की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं।"
कांग्रेस नेता ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उसे नगर निगम में महत्वपूर्ण जीत पर बधाई दी। थरूर ने कहा कि उन्होंने एलडीएफ के 45 वर्षों के "कुशासन" से बदलाव के लिए अभियान चलाया था, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक अन्य पार्टी को इनाम दिया है जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा, "यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में।"
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, "हम केरल की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेंगे, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे।" कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केरल में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनावों में एलडीएफ पर यूडीएफ की शानदार जीत के लिए उसे बधाई दी। उन्होंने कहा, "यह परिणाम केरल प्रदेश कांग्रेस, उसके नेताओं की कड़ी मेहनत का प्रमाण है।" केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि शनिवार को केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी गठबंधन निर्णायक जीत की ओर बढ़त बनाता दिख रहा है।
इनपुट - भाषा