वोटर लिस्ट से नाम गायब, केरल हाईकोर्ट का रुख करने वाली कांग्रेस उम्मीदवार वैश्ना एसएल ने मारी बाजी, 300 से अधिक मत से जीत

Kerala local body polls 2025 results highlights: वैश्ना ने उनका नाम मतदाता सूची से हटाने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) का नोटिस मिलने के बाद केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था।

Kerala local body polls 2025 results highlights Name missing voter list Congress candidate Vaishna SL approached Kerala High Court wins over 300 votes | वोटर लिस्ट से नाम गायब, केरल हाईकोर्ट का रुख करने वाली कांग्रेस उम्मीदवार वैश्ना एसएल ने मारी बाजी, 300 से अधिक मत से जीत

file photo

Highlightsयह हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है।लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है।सूची से हटाने के पीछे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की साजिश थी। 

तिरुवनंतपुरमः मतदाता सूची में अपना नाम पुनः शामिल कराने के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख करने वाली कांग्रेस उम्मीदवार वैश्ना एस एल ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मुत्तदा मंडल से स्थानीय निकाय चुनाव में शनिवार को 300 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। जीत के बाद वैश्ना एस एल ने संवाददाताओं से कहा कि यह “लोकतंत्र की जीत” है और कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि “सच की ही जीत होगी।” उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए गर्व और खुशी का अवसर है। लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है।”

वैश्ना ने उनका नाम मतदाता सूची से हटाने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) का नोटिस मिलने के बाद केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने एसईसी को उनके दावे की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया। इसके अनुरूप एसईसी ने सुनवाई की और उनका नाम मतदाता सूची में बहाल कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वैश्ना का नाम मतदाता सूची से हटाने के पीछे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की साजिश थी। 

