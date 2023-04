महाराष्ट्र से पकड़ा गया कोझिकोड में ट्रेन में आगजनी करने का आरोपी, केरल से यूपी तक हो रही थी तलाश

Highlights सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से संदिग्ध आरोपी को पकड़ा। केरल के कोझिकोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी का आरोप, 9 लोग घटना में झुलस गए थे। घटना के बाद एक महिला, पुरुष तथा एक बच्चा लापता हो गये थे जिनके शव बाद में रेल की पटरी पर मिले थे।

रत्नागिरी: केरल के कोझिकोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में आगजनी करने का संदिग्ध आरोपी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र एटीएस ने बुधवार सुबह बताया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त टीम ने संदिग्ध आरोपी को रत्नागिरी से पकड़ा। केरल पुलिस की एक टीम भी रत्नागिरी पहुंच गई है और जल्द ही इस आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाएगा।

A joint team of Central Intelligence & Maharashtra ATS has nabbed the absconding accused in the Kozhikode train fire incident from Ratnagiri in Maharashtra. A team of Kerala police has also reached Ratnagiri and the accused will be handed over to them soon: Maharashtra ATShttps://t.co/W8MAsU60du