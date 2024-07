भूस्खलन प्रभावित वायनाड जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुई केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की कार, आईं मामूली चोटें

Highlights केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की गाड़ी मलप्पुरम जिले के मंजेरी के पास एक मामूली दुर्घटना का शिकार हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब मंत्री भूस्खलन प्रभावित वायनाड के रास्ते में थीं। भारी भूस्खलन में 145 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 120 लोग घायल हो गए हैं।

वायनाड: केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की गाड़ी मलप्पुरम जिले के मंजेरी के पास एक मामूली दुर्घटना का शिकार हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब मंत्री भूस्खलन प्रभावित वायनाड के रास्ते में थीं। राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस ने कहा कि उसे मामूली चोटें आईं और वर्तमान में मंजेरी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है।

मंगलवार तड़के भारी बारिश के कारण हुए गंभीर भूस्खलन ने वायनाड के मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा के सुंदर गांवों को प्रभावित किया। इस आपदा के परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग हताहत हुए।

भारी भूस्खलन में 145 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 120 लोग घायल हो गए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे बढ़ती मौतों की आशंका बढ़ गई है, सेना और एनडीआरएफ सहित बचाव एजेंसियों ने बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया है। भूस्खलन से कई घर नष्ट हो गए, पेड़ उखड़ गए और जलस्रोतों में पानी भर गया, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई।

