जेल में मसाज कराते केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो आया सामने, भाजपा ने शेयर कर पूछा- क्या ठग सुकेश से इसके लिए ही वसूली की थी?

नई दिल्लीः आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अमित मालवीय द्वारा पोस्ट किए इस वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। भाजपा ने सत्येंद्र जैन का मसाज कराते सिर्फ एक ही नहीं बल्कि तीन-तीन वीडियो जारी किए हैं। वह अलग-अलग समय (दिन) पर मसाज करते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने भी कोर्ट में एक हलफनामा और कुछ तस्वीरें देकर इसकी शिकायत की थी।

36 सेकेंड के पहले वीडियो में सफेद टी-शर्ट पहने एक शख्स सत्येंद्र जैन के पैरों का मसाज कर रहा है। बिस्तर पर लेटे सत्येंद्र जैन कुछ कागजात पढ़ते नजर आ रहे हैं। जबकि शख्स उनके पैरों का मसाज करते दिखाई दे रहा है। यह वीडियो 13 सितंबर का है।

दूसरे वीडियो की बात करें तो यह 26 सेकेंड का है जिसमें सत्येंद्र जैन आराम से बिस्तर पर लेटें हुए हैं और एक आदमी उनके पैर दबा रहा है। उनके कमरे में कुर्सी पर न्यूजपेपर या मैगजीन भी दिखाई दे रही है। यह वीडियो 14 सितंबर का है।

Among the several damning allegations Sukesh levied against Satyendra Jain and Arvind Kejriwal, one of them was outlandish privileges available to the jailed minister. It is now clear that his charges have merit and the duo must be investigated for money laundering, among others. pic.twitter.com/EDI0Q24WOg