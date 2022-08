केजरीवाल ने पैसे देकर विदेशी अखबारों में लेख छपवाए, जनता का पैसा बर्बाद किया- मनोज तिवारी

Highlights दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल- मनोज तिवारी मनीष सिसोदिया देश ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं- केजरीवाल छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है- अखिलेश यादव

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 स्थानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। मनीस सिसोदिया पर कार्रवाई से भड़के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले सात साल में मनीष के ऊपर कई बार कार्रवाई कराई गई लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। सिसोदिया की तारीफ में केजरीवाल ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का हवाला भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि विदेशी अखबार भी पहले पन्ने पर खबर छापकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के पहले पन्ने पर छपने से ये जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया देश ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं।

अब केजरीवाल के इसी दावे पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल ने पैसे देकर विदेशी अखबारों में अपनी तारीफ में लेख छपवाए। मनोज तिवारी दो अखबारों की कटिंग साझा करते हुए ने ट्वीट कर कहा, "लो जी यहाँ भी पकड़े गये। न्यूयार्क टाइम्स और खलीज़ टाइम्स में एक ही लेख और एक ही लेखक। बेशर्म आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है अपने फोटो छपवाने में, वो भी पैसा दे कर।"

लो जी यहाँ भी पकड़े गये..

न्यूयार्क टाइम्स और ख़लीज़ टाइम्स में same word to word… same author also.. बेशर्म AAP दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है अपने फ़ोटो छपवाने में वो भी पैसा दे कर pic.twitter.com/fGcSQh6f4N