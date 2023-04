वीडियोः श्लोकों और ढोल की थाप के बीच खुला केदारनाथ धाम का कपाट, सीएम धामी ने की पूजा अर्चना, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर

Highlights चार धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार को हरिद्वार से रवाना हुआ। कपाट खुलने से पहले भगवान शिव के धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को मौसम के पूर्वानुमान पर विचार करने के बाद अपनी यात्रा शुरू करने की सलाह दी है।

केदारनाथः केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार की सुबह तीर्थयात्रियों के लिए श्लोकों (भजन) और ढोल की थाप के बीच खोल दिए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को कतार में खड़े रहे। कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की।

चार धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार को हरिद्वार से रवाना हुआ। देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक के खुलने से पहले भगवान शिव के धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस बीच खराब मौसम को लेकर तीर्थयात्रियों के रुद्रप्रयाग जाने पर रोक लगा दी गई थी लेकिन मंगलवार सुबह मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami today visited and offered prayers at Kedarnath temple on the occasion of the opening of the portals of the temple pic.twitter.com/UR0eJRTZV0

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एएनआई को बताया था कि पूर्व पंजीकरण वाले तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग जाने की अनुमति दी जा रही है जबकि अन्य तीर्थयात्रियों को श्रीनगर में रोका जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक केदारनाथ और बदरीनाथ इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of Kedarnath Dham are set to open. The temple is decorated with 20 quintal flowers. Thousands of pilgrims are present in Kedarnath Dham during the opening of the portals. pic.twitter.com/TQSv3FeDe4