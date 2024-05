Karnataka SSLC Result 2024: 10वीं के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित, पढ़ें कैसे करना होगा चेक

By आकाश चौरसिया | Published: May 8, 2024 11:08 AM

Karnataka SSLC Result 2024: कर्नाटक माध्यमिक विद्यालय की 10वींं परीक्षा देने वाले सभी छात्र अपने नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर देख पाएंगे। हालांकि, अभी नतीजे जारी नहीं हुए हैं।

फाइल फोटो