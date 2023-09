निपाह वायरस को लेकर कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कहा- केरल की अनावश्यक यात्रा से बचें

नई दिल्ली: केरल में निपाह वायरस के मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक परिपत्र जारी कर आम जनता को केरल के प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। सर्कुलर में राज्य सरकार ने केरल के सीमावर्ती जिलों (कोडगु, दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर और मैसूर) और कर्नाटक में प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी तेज करने को कहा है।

सर्कुलर में कहा गया, "केरल के काझीकोड जिले में 2 मौतों के साथ निपाह के 4 पुष्ट मामलों की रिपोर्टिंग के मद्देनजर, संक्रमण के संचरण को रोकने के लिए केरल राज्य की सीमा से लगे जिलों में निगरानी गतिविधियों को तेज करने की आवश्यकता है।" कोझिकोड के एक अस्पताल में निगरानी में रखे गए 39 वर्षीय व्यक्ति में वायरस के एक ताजा मामले की पुष्टि होने के बाद केरल में निपाह के मामलों की कुल संख्या छह तक पहुंच गई।"

In view of Nipah cases in Kerala, Karnataka Govt issued a circular and has advised the general public to avoid unnecessary travel to affected areas of Kerala; intensify surveillance in the bordering districts to Kerala ( Kodagu, Dakshin Kannada, Chamrajanagara & Mysore) and at… pic.twitter.com/41whQrTgx2