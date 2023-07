कर्नाटक: इंस्टाग्राम रील बनाने की कोशिश में शख्स हुआ हादसे का शिकार, झरने में गिरा, तलाश अब भी जारी

बेंगलुरु: कर्नाटक के बारिश से प्रभावित उडुपी जिले में रविवार शाम एक इंस्टाग्राम रील फिल्माते समय एक व्यक्ति फिसलकर झरने में गिर गया और फिर पानी की तेज धारा में बह गया। शख्स की पहचान शिवमोग्गा जिले के भद्रावती के 23 वर्षीय शरत कुमार के रूप में हुई है। यह घटना, उस व्यक्ति के दोस्त द्वारा कैमरे में कैद हो गई। घटना कोल्लूर गांव से सिर्फ 6 किमी दूर स्थित अरासिनागुंडी झरने पर हुई।

इस घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है। इसमें शख्स को राज्य में भारी बारिश के बाद भरे हुए झरने की ओर एक चट्टान पर खड़ा देखा जा सकता है। तभी वह आदमी अपना संतुलन खो बैठा और एक पल में झरने में गिर गया और तेज लहरों के नीचे गायब हो गया।

सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिस और आपातकालीन सेवाएं जल्द ही खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंच गईं थी। हालांकि, व्यक्ति का शव बरामद नहीं किया जा सका। पुलिस ने कहा कि बचाव अभियान मंगलवार को भी जारी रहेगा।

VIDEO | A man died in Karnataka's Udupi after falling into an overflowing waterfall. pic.twitter.com/gP1q1L6EG7