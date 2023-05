कर्नाटक: पेड़ पर मिले एक करोड़ रुपये! कांग्रेस उम्मीदवार के भाई के घर पर आयकर विभाग का छापा, देखें वीडियो

मैसूर: कर्नाटक में इसी महीने विधानसभा चुनाव है। इस बीच आयकर विभाग टीम ने मैसूर में एक घर में छापेमारी के दौरान आम के पेड़ पर एक बक्से में रखे गए एक करोड़ रुपये जब्त किए हैं। यह छापेमारी मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर पर की गई थी। यहीं पेड़ पर बक्से में रखे गए एक करोड़ रुपये बरामद हुए। सुब्रमण्यम राय पुत्तूप से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई हैं।

आयकर विभाग के छापे का एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नजर आता है कि कुछ अधिकारी पेड़ की ओर इशारा करते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बाद में पेड़ से मिले बक्से में एक करोड़ रुपये मिले।

Mysore: Income tax department seized one crore rupees which hidden in Mango box on a tree.



IT sleuth raided the house of Subramania Rai in Mysore . pic.twitter.com/bbLDM3ZOPL