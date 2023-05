Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक में वोटों की गिनती जारी, EC के अनुसार 85 सीटों पर आगे कांग्रेस

Highlights चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, कांग्रेस 85 सीटों में आगे चल रही है जबकि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर आगे है इसी प्रकार तीसरे नंबर पर जनता दल (सेकुलर) जो 19 सीटों पर लीड कर रही है

नई दिल्ली: कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। ताजा रूझान में राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, कांग्रेस 85 सीटों में आगे चल रही है। जबकि सत्तारूढ़ दल 62 सीटों पर आगे है।

इसी प्रकार तीसरे नंबर पर जनता दल (सेकुलर) जो 19 सीटों पर लीड कर रही है। कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 10 मई को हुए थे। चुनाव के रुझानों को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं।

वहीं इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी, हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री विधायक दल द्वारा चुना जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी का नकारात्मक अभियान विफल रहा।

#WATCH | "We will form the govt with a heavy majority, there's no doubt about it. Negative, divisive campaign of the PM did not work": Congress spokesperson Pawan Khera as the Congress inches ahead in #KarnatakaElectionResultspic.twitter.com/Zgy1dfLW1M