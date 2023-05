Karnataka Election 2023: मतदान शुरू; भाजपा-कांग्रेस के लिए बड़ा दांव; 2,615 उम्मीदवार मैदान में

By अनिल शर्मा | Published: May 10, 2023 07:45 AM

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 113 सीटें चाहिए। विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कुल 42,48,028 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं।

