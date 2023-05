WATCH: पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे "बजरंग बली", लोगों ने लिया सेल्फी-साथ बनाया वीडियो, क्लिप हुआ वायरल

Highlights पीएम मोदी के आज के रोड शो में "बजरंग बली" को देखा गया है। दरअसल, एक शख्स बजरंग बली के रूप में तैयार होकर रोड शो में आया था। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स के साथ सेल्फी ली और वीडियो भी बनाया है।

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू किया है। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए है। इस दौरान एक शख्स को बजरंग बली के रूप में देखा गया है जो इस रोड शो में शामिल हुआ है।

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जब कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में यह कहा है कि वह सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर कार्रवाई करेगी, तब से इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद हुआ और इसका खूब विरोध भी हो रहा है। इसी विरोध के बीच बेंगलुरु में आज पीएम मोदी की रैली में एक शख्स को बजरंग बली के रूप में देखा गया है। ऐसे में इस शख्स का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें पीएम मोदी के बेंगलुरु रोड शो में एक शख्स को भगवान बजरंग बली के रूप में तैयार देखा गया है। यह शख्स हनुमान जी के ड्रेस में तैयार होकर रोड शो में आया था जिसने लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। रोड शो में शामिल हुए अन्य लोगों ने उसके साथ फोटो भी लिया और वीडियो भी बनाया है।

#WATCH | Amid Bajrang Dal ban row, a person dressed up as Lord Hanuman was seen during PM Narendra Modi's roadshow in Bengaluru pic.twitter.com/dDgIE6j26g