कर्नाटक: मुख्यमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम बेंगलुरु में

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 11:03 AM

कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अलगे मुख्यमंत्री के चयन के लिए रविवार शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक राजधानी बेंगलुरु में बुलाई है।

