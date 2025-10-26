कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तारः नवंबर के बाद दिखेंगे नए मंत्री?, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले-कई विधायक बनेंगे, आलाकमान से भी मिलूंगा

October 26, 2025

Karnataka Cabinet Expansion: नयी दिल्ली की 16 नवंबर की अपनी निर्धारित यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुख्य रूप से पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक किताब के विमोचन के लिए है।

बेलगावीः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को संकेत दिया कि नवंबर के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जब उनकी सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेगी। बेलगावी में संवाददाताओं से मुखातिब सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने चार महीने पहले उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आलाकमान से कहा कि यह प्रक्रिया उनकी सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद की जाएगी। सिद्धरमैया ने कहा, “एक बार इस पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद मैं उनके साथ विचार-विमर्श करूंगा और उनके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ूंगा।”

नयी दिल्ली की 16 नवंबर की अपनी निर्धारित यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुख्य रूप से पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक किताब के विमोचन के लिए है। उन्होंने कहा, “यात्रा के दौरान मैं पार्टी आलाकमान से भी मिलूंगा। राज्य के प्रशासन और मौजूदा घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी देना हमारा कर्तव्य है।” 

