Karnataka BJP Meeting: अशोक होंगे कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय पर्यवेक्षक सीतारमण और गौतम ने दी मंजूरी, देखें वीडियो

Highlights बीजेपी ने आर अशोक को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 28 सीटों पर कब्जा करेगी। अशोक, वी. सुनील कुमार, सी.एन. अश्वत्थ नारायण और ए. ज्ञानेंद्र इस पद की दौड़ में शामिल थे।

Karnataka BJP Meeting: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक में बड़ा बदलाव किया है। युवा नेता पर दांव खेला है। बीवाई विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद आर अशोक को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। यह पद कई माह से खाली था।

VIDEO | "BJP MLA R Ashok has been unanimously elected as the Leader of the Opposition in the Karnataka state assembly," says BJP leader @drashwathcn. pic.twitter.com/2n2VH5fPb9 — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2023

केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के सिलसिले में आज शाम विधायक दल की बैठक की। कर्नाटक के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि भाजपा आलाकमान ने हमें लोकसभा चुनाव में सभी 28 संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल करने का काम सौंपा है।

Karnataka | BJP legislature party meeting concludes in Bengaluru



"I thank you for electing me as the Leader of the Opposition. BJP will win all 28 constituencies in the state in the Lok Sabha elections," says BJP leader R Ashok. pic.twitter.com/41WnMykD0X — ANI (@ANI) November 17, 2023

बेंगलुरु में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद आर अशोक ने कहा कि मुझे विपक्ष का नेता चुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 28 सीटों पर कब्जा करेगी। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह सर्वसम्मत चयन था। वह एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं बहुत खुश हूं।

Bengaluru | BJP high command has given us the task to win all in 28 parliamentary constituencies in the Lok Sabha elections, says newly appointed LoP Karnataka R Ashok after BJP legislature party meeting. pic.twitter.com/32YY6XD2ZL — ANI (@ANI) November 17, 2023

पार्टी के दिग्गज नेता बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे और नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सीतारमण और कुमार का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री आर. अशोक ने बृहस्पतिवार को कहा था कि वह और चार-पांच अन्य विधायक चाहते हैं कि उन्हें इस पद के लिए चुना जाए।

अशोक, वी. सुनील कुमार, सी.एन. अश्वत्थ नारायण और ए. ज्ञानेंद्र इस पद की दौड़ में शामिल थे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले सप्ताह विजयेंद्र की नियुक्ति की घोषणा की थी। भाजपा राज्य में मुख्य विपक्षी दल है। जुलाई में हुए पिछले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष नहीं था।

#WATCH | BJP appoints R Ashok as Leader of Opposition in Karnataka Assembly



"It was a unanimous choice. He is a senior leader. I congratulate him. I am very happy," says BJP leader & former CM Basavaraj Bommai in Bengaluru. pic.twitter.com/VfHfQKToKQ — ANI (@ANI) November 17, 2023

इस साल मई में हुए 224 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत के साथ भाजपा को सत्ता से हटा दिया था। कांग्रेस को 135, भाजपा को 66 और जनता दल (सेक्युल) को 19 सीटों पर जीत मिली थी। चार दिसंबर से बेलागावी में शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भाजपा की यह बैठक होगी।

