Watch Video: 'पीने के लिए पानी चाहिए', बेंगलुरु में हाथ में डिब्बे लिए लाइन में दिखे लोग, देखें वीडियो

Highlights बेंगलुरु के कुछ इलाकों में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है पीने के पानी के लिए हाथ में डिब्बे लेकर नजर आए लोग यहां 1200 से ज्यादा ट्यूबवेल पहले ही सूख चुके हैं

Bengaluru: बेंगलुरु में पानी की कमी के चलते लोगों को हाथ में डिब्बे लेकर लाइन में लगना पड़ा। इस दौरान लोगों के चेहरे पर निराशा साफतौर पर झलक रही थी। चूंकि, इलाके में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है। इसलिए स्थानीय लोगों को घर के कामकाज के लिए लाइन में लग कर पानी भरना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट की गई है। हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, पूर्वी बेंगलुरु में पानी की भारी कमी के बीच लोगों को पानी के टैंकरों और जल आपूर्ति स्टेशनों के सामने लंबी कतारों में खड़े देखा गया।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: People in areas like Whitefield, Mahadevpura and RR Nagar face drinking water shortages pic.twitter.com/UvqtKMFZws