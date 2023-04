कर्नाटक विधानसभा चुनावः जदएस को झटका, वरिष्ठ विधायक रामास्वामी बीजेपी में शामिल, अर्कलगुड से लड़ेंगे चुनाव!

Highlights विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले जद (एस) के दूसरे विधायक हैं। एस आर श्रीनिवास ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रामास्वामी अर्कलगुड से चुनाव लड़ सकते हैं।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में कर्नाटक के अर्कलगुड से जनता दल (एस) के वरिष्ठ नेता ए टी रामास्वामी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रामास्वामी अर्कलगुड से चुनाव लड़ सकते हैं। अनुराग ठाकुर और रामास्वामी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की।

रामास्वामी ने कहा कि मैं वास्तव में पार्टी (भाजपा) के काम करने के तरीके से प्रभावित हूं। मैं पैसे की ताकत का शिकार हूं, क्योंकि मैं हमेशा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात करता था। मैं बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने का अवसर चाहता हूं।

Delhi | I’m really impressed by the way party (BJP) is working. I’m a victim of money power because I always used to talk about irregularities and corruption. Without any condition I’m joining BJP. I just want an opportunity to serve people: AT Ramaswamy, Ex-JD(S) MLA pic.twitter.com/lWV0TJlfjE