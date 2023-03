Karnataka Assembly Elections: 'आप' को तगड़ा झटका, पूर्व आईपीएस और चुनाव की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भास्कर राव ने पार्टी को कहा 'नमस्ते', भाजपा में हुए शामिल

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा भारी धक्का आम आदमी पार्टी की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भास्कर राव ने पार्टी से दिया इस्तीफा बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव के इस्तीफे से पार्टी के सपने को हुई भारी क्षति

बेंगलुरु:कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को उस समय भारी धक्का पहुंचा, जब बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और आम आदमी पार्टी की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भास्कर राव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अभी दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से उबरी नहीं थी कि भास्कर राव में उस तगड़ा झटका लगा है।

आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह कर्नाटक में भी सत्ता के विस्तार के लिए जोरशोर से लगी थी लेकिन इस बीच भास्कर राव ने पार्टी को नमस्ते कहकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी परेशानी में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक भास्कर राव कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की प्रबल विरोधी और फिलहाल सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।

Karnataka | Former commissioner of Bengaluru and AAP leader Bhaskar Rao joins BJP, in Bengaluru pic.twitter.com/o1TdIGfUve