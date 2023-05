कर्नाटक चुनाव: रुझानों में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले, सिद्धारमैया के बेटे ने कहा- मेरे पिता को बनाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई और शुरुआती रुझान कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुमत के पार पहुंचती नजर आ रही है।

वहीं, वोटों की जारी गिनती के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र सिद्धारमैया ने कहा है कि उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और अपने दम पर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि लोगों के हित के लिए उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा, 'बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे...कर्नाटक के हित में मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।'

#WATCH | "We will do anything to keep BJP out of power...In the interest of Karnataka, my father should become the CM," says Yathindra Siddaramaiah, Congress leader and son of former CM Siddaramaiah. pic.twitter.com/sTHMMEqwz3