जेपी नड्डा से कपिल सिब्बल ने तुष्टीकरण के बारे में पूछे सवाल, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "जेपी नड्डा: हम सभी के लिए न्याय के बारे में स्पष्ट हैं, तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं। नड्डाजी: तुष्टीकरण के बारे में क्या: 1) चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में कोटा बढ़ाना, 2) दूसरों का कोटा खत्म करना, 3) विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों, संवैधानिक पदों पर प्रमुख पदों पर नियुक्तियों द्वारा आरएसएस को खुश करना..."

उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, "आपकी राजनीति है: अपने लिए न्याय दूसरों के साथ अन्याय!" बता दें कि कपिल सिब्बल आए दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। इससे पहले रविवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हफ्ते भर पहले हुई हत्या को शर्मनाक बताया।

J P Nadda :

"We are clear about justice to all, appeasement to none”



Naddaji :

What about appeasement by :

1) increasing quotas in Karnataka just before elections

2) scrapping quota of others

3) appeasing the RSS by appointments to key positions in universities , government…