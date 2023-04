अमित शाह के एक इंच वाले बयान पर बोले कपिल सिब्बल- 'मगर हमारी सीमा में चीन ने...'

Highlights किबिथू भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांवों में शामिल है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। शाह ने कहा था कि वह युग चला गया जब कोई कोई भी हमारी भूमि का अतिक्रमण कर सकता था।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि वह युग चला गया जब भारत की सीमावर्ती भूमि का कोई भी अतिक्रमण कर सकता था और अब कोई इसकी क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता।

अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में 'वाइब्रेंट विलेज' कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए शाह ने कहा कि थलसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के पराक्रम ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी भारत की एक इंच भूमि तक का अतिक्रमण नहीं कर सकता। बताते चलें कि किबिथू भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांवों में शामिल है। वहीं, अब राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शाह पर तंज कसा।

उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "अरुणाचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी भारत की सीमा के एक इंच पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है या बुरी नजर नहीं डाल सकता है। लेकिन चीन ने कब्जा भी किया और बुरी नजर भी डाली। शब्दों के अलावा आपकी प्रतिक्रिया क्या है?

कृपया देश को सूचित करें।"

Amit Shah in Arunachal :

"Nobody can encroach on even an inch" of India’s borderlands or cast an "evil eye"…



But China has:

Both encroached

and

cast an "evil eye"



Apart from words what is your response ?



Please inform the nation