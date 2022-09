रुपए के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर बोले कपिल सिब्बल- रुपया और राजनीति के और आगे खिसकने का जोखिम नहीं उठा सकता देश

Highlights सिब्बल ने कहा कि हम लोगों को एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा देश नियति के साथ अपने प्रयास को पूरा करे। सिब्बल ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि लोग जांच एजेंसियों, सत्ता और पुलिस के डर के साये में जी रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि रुपया और प्रतिष्ठान की राजनीति दोनों ने सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को केंद्र पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि देश रुपया और राजनीति दोनों के और आगे खिसकने का जोखिम नहीं उठा सकता। दरअसल, विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती और निवेशकों के बीच जोखिम से दूर रहने की प्रवृत्ति हावी रहने से शुक्रवार को रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ 81.09 रुपये प्रति डॉलर के अबतक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ।

ऐसे में रुपया के सबसे निचले स्तर पर बंद होने को लेकर सिब्बल ने केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला किया। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "रुपया 81 के पार। रुपया और प्रतिष्ठान की राजनीति दोनों ने सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। देश रुपया और राजनीति दोनों के और आगे खिसकने का जोखिम नहीं उठा सकता। हम लोगों को एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा देश नियति के साथ अपने प्रयास को पूरा करे।"

Rupee breaches 81



Both the Rupee & the politics of the establishment has breached all norms



The nation cannot afford both the Rupee & politics to slide any further



We the people must unite to usher in a new era to ensure that our country fulfil its tryst with destiny