महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर सामने आई कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया, कहा- "यह तमाशा है, लोकतंत्र नहीं"

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम को "तमाशा" बताते हुए गुरुवार को कहा कि ऐसा लगता है कि कानून ऐसा करने की इजाजत दे रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम "सत्ता की रोटियां" सेंकने को लेकर है...लोगों की भलाई के लिए नहीं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में गत रविवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं पार्टी के आठ अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। सिब्बल ने ट्वीट किया, " महाराष्ट्र की राजनीति...यह लोकतंत्र नहीं है। यह तमाशा है और ऐसा लगता है कि कानून ऐसा करने की इजाजत दे रहा है। यह सत्ता की रोटियां सेंकने के बारे में है...लोगों के बारे में नहीं।"

