तदर्थ शिक्षक के प्रचलन पर बोले कपिल सिब्बल- शिक्षा के पेशे का अवमूल्यन मत करिए

Highlights पुलिस ने गुरुवार को बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक तदर्थ शिक्षक बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में अपने घर पर मृत पाए गए। पुलिस ने कहा कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शिक्षक के रिश्तेदार के अनुसार वह अवसाद में थे। समरवीर अविवाहित थे।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को तदर्थ (एड-हॉक) शिक्षकों का प्रचलन खत्म करने का आह्वान किया और कहा कि शिक्षा के पेशे का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। उनका यह बयान दिल्ली विश्वविद्यालय के 33 वर्षीय तदर्थ शिक्षक की कथित आत्महत्या के बाद आया है जिन्हें हाल में हिंदू कॉलेज में नौकरी से हटा दिया गया था।

सिब्बल ने ट्वीट किया, "पूर्व तदर्थ शिक्षक ने आत्महत्या की। नयी शिक्षा नीति? क्या यह दूरदर्शिता है?" पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, "तदर्थ शिक्षक- पूरे भारत में यह प्रचलन है, इस पर रोक लगाइए। शिक्षा के पेशे का अवमूल्यन मत करिए। शिक्षा का अवमूल्यन मत करिए।" पुलिस ने गुरुवार को बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक तदर्थ शिक्षक बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में अपने घर पर मृत पाए गए।

