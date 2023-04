पीएम मोदी की ‘सुपारी’ वाले बयान पर बोले कपिल सिब्बल- 'नाम बताइए, ये स्टेट सीक्रेट का तो मैटर नहीं...हम केस करेंगे'

Highlights पीएम मोदी की ‘सुपारी’ वाली टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आप उनका नाम दीजिए जिसने आपकी छवि खराब करने के लिए सुपारी दे रखी है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि आप नाम बताइए हम केस करेंगे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘सुपारी’ वाली टिप्पणी के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को पलटवार किया है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से उन लोगों के नाम बताने के लिए कहा, जिन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सुपारी दे रखी है और कहा है कि ‘‘हमें उन पर मुकदमा चलाने दें।’’

भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने वहां जुटी भीड़ को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ‘‘हमारे देश में कुछ लोग हैं, जो 2014 के बाद से ही यह ठानकर बैठे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला भी है। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे।’’

Modi ji’s charge :

" They have given a contract to..people…some within the country and some..,outside the country to dig Modi’s grave”



Please let us know the names of these:

1) individuals

2) institutions or

3) countries



This cannot be a state secret. Let us prosecute them