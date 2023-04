नरोदा गाम मामले के फैसले पर कपिल सिब्बल ने दी प्रतिक्रिया, कहा- 'क्या हमें कानून के शासन का जश्न मनाना चाहिए या...'

Highlights राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को नरोदा गाम मामले के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या हमें कानून के शासन का जश्न मनाना चाहिए या उसके निधन पर निराशा व्यक्त करनी चाहिए! गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाए जाने के बाद राज्यभर में दंगे भड़क गए थे।

नई दिल्ली: गुजरात की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गाम दंगों के मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया। अहमदाबाद के नरोदा गाम में गोधरा मामले के बाद भड़के दंगों में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों के मारे जाने के दो दशक से अधिक समय बाद विशेष अदालत का यह फैसला आया है।

वहीं, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को नरोदा गाम मामले के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "नरोदा गाम : एक 12 साल की बच्ची समेत हमारे 11 नागरिकों की मौत। 21 साल बाद 67 आरोपी बरी। क्या हमें : कानून के शासन का जश्न मनाना चाहिए या उसके निधन पर निराशा व्यक्त करनी चाहिए!"

Naroda Gam :

11 of our citizens including a 12 year old girl killed



After 21 years

67 accused acquitted



Should we :

Celebrate the rule of law

or

Despair its demise !