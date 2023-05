बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सिब्बल ने किए सवाल, जानें क्या कहा

Highlights सिब्बल ने पूछा कि क्या आरोपी उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि जांच पूरी होने तक उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। सिब्बल ने दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज मामलों में सात महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जाने के एक दिन बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की तरफ से पेश हुये हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'चुप्पी' पर शनिवार को सवाल उठाए। सिब्बल ने पूछा कि क्या आरोपी उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है कि जांच पूरी होने तक उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है।

सिब्बल ने दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण के खिलाफ दर्ज मामलों में सात महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जाने के एक दिन बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल उच्चतम न्यायालय में पहलवानों की तरफ से पेश हुये हैं।

Brij Bhushan

2 Wrestlers to police :

Allegation:

On pretext of checking breath, touched……



My question :

Is he so important for UP elections that can’t be removed as President of Federation till investigation is over



What about your slogan : beti bachao….



Why PM, HM silent ?