संसद गतिरोध पर कपिल सिब्बल ने दिया अहम फॉर्मूला, जानिए क्या हैं पूर्व कांग्रेस नेता के तीन सुझाव

Highlights दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर महंगाई और जीएसटी को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच सिब्बल का यह सुझाव आया है। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पिछले महीने समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरुवार को संसद के लिए प्रक्रिया के नियमों में बदलाव का सुझाव दिया, जिसमें दोनों सदनों में मुद्रास्फीति पर चर्चा करने और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की विपक्ष की मांग को लेकर जारी गतिरोध के बीच बदलाव किया गया। एक सुझाव में कहा गया है कि सप्ताह का एक दिन किसी भी मामले के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जिसपर विपक्ष संसद में चर्चा करना चाहता है।

सिब्बल ने कहा कि सरकार को इस आरक्षित दिन पर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे को वीटो करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तीसरे सुझाव के अनुसार कोई भी विधानसभा पटल पर चर्चा के बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "सप्ताह में एक दिन विपक्ष द्वारा तय विषय पर चर्चा के लिए आरक्षित हो। सरकार को इस दिन वीटो करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

Logjam in Parliament



For a start:

Alter rules of procedure:



1) One day of the week for any matter the opposition wishes to discuss

2) Government should have no right to veto on this

3) No legislation should be passed without discussion. On this opposition to cooperate