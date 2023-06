प्रदर्शनकारी पहलवानों और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर सिब्बल ने बोला तीखा हमला, कही ये बात

Highlights कपिल सिब्बल ने पहलवानों के विरोध और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। सिब्बल का बयान प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा गंगा में अपने पदक विसर्जित करने के निर्णय के दो दिन बाद आया है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को पहलवानों के विरोध और नोटबंदी जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला। ट्वीट करते हुए सिब्बल ने लिखा, "बृज भूषण: "आरोप साबित हुआ तो फांसी लगाने को तैयार" आत्महत्या? असली नहीं लगता! परिचित लगता है: नोटबंदी पर पीएम ने कहा रुको: सिर्फ 50 दिनों के लिए...अगर कमियां कोई भी सजा मानने को तैयार हैं..."

उन्होंने आगे लिखा, "50 दिनों के बाद तब कुछ नहीं हुआ अब कुछ नहीं होगा!" सिब्बल का यह बयान प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा गंगा में अपने पदक विसर्जित करने के निर्णय के दो दिन बाद आया है। रविवार को दिल्ली पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया।

Brij Bhushan :

“Ready to hang myself if single allegation proved”



Suicide ?

Doesn’t sound real !



Sounds familiar :

PM on notebandi said wait:

…for just 50 days, … if shortcomings ready to accept any punishment…



After 50days

Nothing happened then

Nothing will happen now !