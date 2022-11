कपिल मिश्रा ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर कहा, "केजरीवाल ऐसे कूद रहे हैं, जैसे उनकी पूंछ पर पांव रख दिया हो, बात निकलेगी तो मुख्यमंत्री के घर तक आएगी"

Highlights सुकेश चंद्रशेखर द्वारा सत्येंद्र जैन को कथित तौर से 10 करोड़ रुपये दिये जाने पर भाजपा-आम आमने-सामने कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन मामले में केजरीवाल ऐसे कूदते हैं, जैसे उनकी पूंछ दब गई हो सीएम केजरीवाल ने कहा यह सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है

दिल्ली: देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के कथित दावे से आम आदमी पार्टी पर जो दाग लगा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को 'आप' पर हमला करने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। वहीं आप का कहना है कि मोरबा हादसे से देश का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के कंधे पर आरोपों का बंदूक रखकर चलाई है।

आरोप-प्रत्यारोप के दौर में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा भी कूद पड़े हैं और अपने पुराने सहयोगी रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। कपिल मिश्रा ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि केजरीवाल फौरन जेल में सत्येंद्र जैन की लामबंदी में जुट जाते हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा, "सत्येंद्र जैन पर सवाल आते ही केजरीवाल ऐसे कूदने लगते है जैसे किसी ने उनकी पूंछ पर पांव रख दिया। केजरीवाल को इतनी जल्दी क्यों हैं सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने की। बात निकलेगी तो मुख्यमंत्री के घर तक आएगी।"

दरअसल आज दिल्ली की सियासत आते गुए ठंड के मौसम में अचानक गर्म हो गई क्योंकि तिहाड़ जेल बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसने दिल्ली सरकार के मंत्री और मनी लांड्रिंग के मामले में जेल की सलाखों के पीछे खड़े सत्येंद्र जैन को उसने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपया दिया है। मामले ने तब तूल पकड़ लिया, जब सुकेश ने जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आप नेता सत्येंद्र जैन पर रुपये लेने का संगीन आरोप लगाया।

इतना ही नहीं ठग सुकेश चंद्रशेखर ने साथ में यह भी आरोप लगाया है कि उसने आम आदमी पार्टी को बतौर चंदा 50 करोड़ रुपया दिया है। बकौल सुकेश चंदे के बदले आम आदमी पार्टी उसे दक्षिण भारत में पार्टी का महत्वपूर्ण पद देने वाली थी।

जैसे ही सुकेश चंद्रशेखर की दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखने की जानकारी सार्वजनिक हुई। विपक्षी दल भाजपा ने सुकेश के आरोपों को हाथों-हाथ लिया और आरोपों की छड़ी आम आदमी पार्टी पर लगाने लगी। इस मामले में भाजपा की ओर से सबसे पहले संबित पात्रा आगे आये और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ''यह बड़ा मामला है! सुकेश चंद्रशेखर ने 'आप' के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी दिया था, जो कि अभी जेल में हैं। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपये दिए गए थे। कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी क्यों कहा जाता है।''

This is huge!

Sukesh Chandrasekhar paid protection money to now Jailed AAP Minister Satyendra Jain.

About 50 crore was paid to the party as well

No doubt there’s a reason why AAP is called as #KattarCorruptPartypic.twitter.com/p4v2m0NlHA