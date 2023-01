Kanjhawala Case: कंझावला कांड पर बड़ा एक्शन, तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, जानें मामला

Highlights गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से आरोप पत्र जल्द से जल्द दायर करने को कहा है। ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। युवती को कार से घसीटने को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की थी।

नई दिल्लीः कंझावला कांड पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। युवती को कार से घसीटने को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की थी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को तीन पीसीआर वैन और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की सिफारिश की है।

ये पुलिस कर्मी उस समय ड्यूटी पर थे, जब यह वीभत्स घटना हुई, जिसमें महिला के शरीर को उसके स्कूटर से टकराने के बाद एक कार द्वारा कई किलोमीटर तक घसीटा गया। इसके अलावा एमएचए ने सिफारिश की है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

MHA directs Delhi Police to suspend all personnel on duty in 3 PCR vans, 2 pickets when woman was dragged under car at Kanjhawala: Officials