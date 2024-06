Kangna Ranaut Slap Video: थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत की आई प्रतिक्रिया, कहा- "पंजाब में आतंक और हिंसा...."

Highlights थप्पड़ मारे जाने की घटना पर भाजपा की नई नवेली सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर घटना के बारे में बताया चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव जीता है

Kangna Ranaut Slap Video: पंजाब के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला कॉन्स्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना पर भाजपा की नई नवेली सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर घटना के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने वीडियो में कैप्शन देते हुए लिखा, "पंजाब में आतंक और हिंसा में चौंकाने वाली वृद्धि...।"

वीडियो में कंगना घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रही हैं। मीडिया और मेरे शुभचिंतकों के भी। मैं सुरक्षित हूं। उन्होंने बताया कि आज चंड़ीगढ़ एयरपोर्ट जो हादसा हुआ वह सिक्योरिटी चेक के दौरान हुआ। कंगना ने आगे कहा, जब मैं सिक्योरिटी चैक के बाद निकली तो दूसरे केबिन में जो महिला कॉन्स्टेबल थी उसने मेरे चेहरे पर मारा और गालियां देने लगी।

अभिनेत्री ने आगे कहा, जब मैंने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करती है। मैं सुरक्षित हूं। लेकिन पंजाब में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है आप उसे कैसे हैंडल करोगे।

