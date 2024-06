Mandi Lok Sabha Seat: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से आगे चल रहीं कंगना रनौत

Highlights कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में पहली बार आगे चल रही हैं। 34 वर्षीय सिंह पहले भी दो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन संसदीय सीट के लिए यह उनकी पहली दावेदारी है। 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में हुए थे, जबकि आखिरी चरण 1 जून को हुआ था।

Mandi Lok Sabha Seat: अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में पहली बार आगे चल रही हैं। रनौत विवादों से अछूती नहीं हैं और वह कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, के खिलाफ मैदान में उतर रही हैं। 34 वर्षीय सिंह पहले भी दो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन संसदीय सीट के लिए यह उनकी पहली दावेदारी है।

मंडी लोकसभा सीट 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राम स्वरूप शर्मा ने क्रमशः 49.97 प्रतिशत और 68.75 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीती थी। रनौत कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की मुखर समर्थक रही हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में जब उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई तो वह आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो गईं।

BJP candidate from Himachal Pradesh's Mandi Lok Sabha seat Kangana Ranaut leading from the seat with a margin of 1294 votes.



