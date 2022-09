कांग्रेस से हो रहे पलायन पर बोले कमलनाथ- पार्टी किसी को भी छोड़ने से नहीं रोकेगी, यहां लोग समर्पण से कर रहे काम

Highlights कमलनाथ ने कहा कि जो भी भाजपा में शामिल होना चाहता है वो जा सकता है। कमलनाथ ने आगे कहा कि पार्टी की ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग समर्पण के साथ काम कर रहे हैं।

भोपाल: कांग्रेस से विधायकों के पलायन के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने रविवार को कहा कि पार्टी किसी को भी छोड़ने से नहीं रोकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होना चाहता है तो वह उसे अपनी कार उधार दे देंगे। कमलनाथ का यह बयान गोवा से कांग्रेस के 11 में से आठ विधायकों के भाजपा में शामिल होने के चार दिन बाद आया है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "क्या सोच रहे हैं? खत्म हो जाएगी कांग्रेस? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। जो भी भाजपा में शामिल होना चाहता है वो जा सकता है। हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वे (कांग्रेस नेता और पदाधिकारी) जाना चाहते हैं और अपने भविष्य और अपने विचारों को भाजपा के साथ देखना चाहते हैं...मैं उन्हें अपनी मोटर (कार) उधार दूंगा ताकि वो भाजपा में शामिल हो जाएं।"

उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी को शांत करने में विश्वास नहीं रखते। कमलनाथ ने आगे कहा कि पार्टी की ओर से किसी पर कोई दबाव नहीं है। अपनी बात को जारी रखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में लोग समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उन पर पार्टी की ओर से कोई दबाव नहीं है। हाल ही में नाथ के करीबी सहयोगी और मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ दी।

